BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|
27.11.2025 08:15:19
BBVA, Best Bank for SMEs in Spain and Western Europe, According to Global Finance
Global Finance magazine has just announced the winners of its 'World’s Best SME Banks' awards. In this year’s edition, BBVA has received a double accolade: ‘Best SME Bank in Spain’ and ‘Best SME Bank in Western Europe.’ These awards showcase its business support model, its growth within this segment, and its ability to boost productivity, digitalization, and sustainability among small and medium-sized enterprises.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)mehr Nachrichten
|
25.11.25
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BBVA-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
18.11.25
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BBVA von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
11.11.25
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.11.25
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.10.25
|BBVA-Aktie sinkt: Weniger Gewinn trotz Ertragswachstum (Dow Jones)
|
30.10.25
|ROUNDUP: Spanische Bank BBVA verdient im Sommer weniger - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Spanische Bank BBVA verdient im Sommer weniger (dpa-AFX)
|
29.10.25
|Ausblick: BBVA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)mehr Analysen
|18.11.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|BBVA Buy
|UBS AG
|31.10.25
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|18,57
|0,19%