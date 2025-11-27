BBVA Aktie

BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.11.2025 08:15:19

BBVA, Best Bank for SMEs in Spain and Western Europe, According to Global Finance

Global Finance magazine has just announced the winners of its 'World’s Best SME Banks' awards. In this year’s edition, BBVA has received a double accolade: ‘Best SME Bank in Spain’ and ‘Best SME Bank in Western Europe.’ These awards showcase its business support model, its growth within this segment, and its ability to boost productivity, digitalization, and sustainability among small and medium-sized enterprises.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)mehr Nachrichten

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)mehr Analysen

18.11.25 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.25 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.10.25 BBVA Buy UBS AG
31.10.25 BBVA Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 BBVA Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 18,57 0,19% BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:16 Neue Gewichtungen im Portfolio: Auf diese Aktien vertraute der Gates Foundation Trust im Zeitraum Q3 2025
27.11.25 NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025
26.11.25 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigt sich am Freitag stabil. Der deutsche Leitindex präsentiert sich vor dem Wochenende kaum bewegt. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen