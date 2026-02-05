BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|Zahlen vorgelegt
|
05.02.2026 09:18:38
BBVA-Aktie dennoch leichter: Starke Jahreszahlen entsprechen den Erwartungen
Der starke Euro zehrte jedoch einen Großteil des Zuwachses beim ausgewiesenen Gewinn auf: Das bilanzierte Wachstum des Überschusses belief sich daher lediglich auf knapp fünf Prozent. Die europäische Währung wertete im vergangenen Jahr vor allem im Vergleich zum mexikanischen Peso auf, sodass der Gewinn im für die BBVA sehr wichtigen Land leicht auf 5,3 Milliarden Euro zurückging. In Spanien zog der Überschuss hingegen um elf Prozent auf 4,2 Milliarden Euro an.
Die Erträge legten konzernweit um vier Prozent auf fast 37 Milliarden Euro zu. Wichtigste Stütze war der Anstieg des Zinsüberschusses um vier Prozent auf etwas mehr als 26 Milliarden Euro. Die BBVA war im vergangenen Jahr beim Versuch, die Konkurrentin Banco de Sabadell zu übernehmen, am Widerstand des umworbenen Objekts gescheitert. Als Folge des Scheiterns kündigte die BBVA den Rückkauf eigener Anteile für vier Milliarden Euro an.
Am Aktienmarkt kam dies hervorragend an. Seit der gescheiterten Sabadell-Übernahme hat der Kurs um rund 40 Prozent angezogen. Das Papier hatte erst am Dienstag mit 22,33 Euro seinen bisher höchsten Stand erreicht. Die Bank ist an der Börse derzeit rund 125 Milliarden Euro wert.
Die BBVA-Aktie notiert im Handel in Madrid zeitweise 4,52 Prozent tiefer bei 20,92 Euro.
/zb/stw/stk
MADRID (dpa-AFX)
