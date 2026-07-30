Banco Bilbao Aktie
WKN: 876152 / ISIN: US05946K1016
|Personalie
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30.07.2026 09:35:00
BBVA-Aktie fester: Große Personalrochade - Bank tauscht Finanzchef aus
Die spanische Bank BBVA hat Gonzalo Rodriguez zum neuen Finanzchef ernannt. Rodriguez ist derzeit Leiter des Privatkundengeschäfts im spanischen Geschäft. Er ersetzt Luisa Gomez Bravo im Zuge einer umfassenden Umstrukturierung des Führungsteams. Laut BBVA gehört Gomez Bravo zu einer Gruppe von Führungskräften, die von ihren Ämtern zurücktreten. Gomez Bravo war 2023 zum Chief Financial Officer ernannt worden.
Die BBVA-Aktie notiert im Handel in Madrid am Donnerstag zeitweise 2,02 Prozent höher bei 23,28 Euro.
DOW JONES
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