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Personalie 30.07.2026 06:41:00

BBVA-Aktie: Große Personalrochade - Bank tauscht Finanzchef aus

BBVA-Aktie: Große Personalrochade - Bank tauscht Finanzchef aus

Die spanische Bank BBVA hat Gonzalo Rodriguez zum neuen Finanzchef ernannt. Der Personalwechsel ist Teil einer Neuaufstellung des Führungsteams.

Die spanische Bank BBVA hat Gonzalo Rodriguez zum neuen Finanzchef ernannt. Rodriguez ist derzeit Leiter des Privatkundengeschäfts im spanischen Geschäft. Er ersetzt Luisa Gomez Bravo im Zuge einer umfassenden Umstrukturierung des Führungsteams. Laut BBVA gehört Gomez Bravo zu einer Gruppe von Führungskräften, die von ihren Ämtern zurücktreten. Gomez Bravo war 2023 zum Chief Financial Officer ernannt worden.

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Ausblick: BBVA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren eingebracht
BBVA-Aktie steigt: Deutliches Ertragswachstum stützt Quartalsergebnis

Bildquelle: Victoria Heath/unsplash,istock/stocknshares,alphaspirit/123RF

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