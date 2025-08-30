BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|Angebot
|
30.08.2025 05:52:00
BBVA-Aktie Sabadell-Offerte nach gezahlter Zwischendividende angepasst
Das Angebot von einer BBVA-Aktie und 0,70 Euro in bar gelte nun für 5,5483 SabadellBanco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) mit.
Die Bank hatte das Angebot bereits Ende März angepasst, um die Schlussdividenden beider Unternehmen für 2024 zu berücksichtigen, und eine BBVA-Aktie plus 0,70 Euro in bar für je 5,3456 Sabadell-Stammaktien geboten.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: istock/stocknshares,Tupungato / Shutterstock.com