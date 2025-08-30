BBVA Aktie

BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Angebot 30.08.2025 05:52:00

BBVA-Aktie Sabadell-Offerte nach gezahlter Zwischendividende angepasst

BBVA-Aktie Sabadell-Offerte nach gezahlter Zwischendividende angepasst

Die spanische Bank BBVA hat ihre Offerte für die kleinere Banco de Sabadell erneut angepasst, um die Zwischendividende zu berücksichtigen, die Sabadell inzwischen an ihre Aktionäre gezahlt hat.

Das Angebot von einer BBVA-Aktie und 0,70 Euro in bar gelte nun für 5,5483 SabadellBanco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) mit.

Die Bank hatte das Angebot bereits Ende März angepasst, um die Schlussdividenden beider Unternehmen für 2024 zu berücksichtigen, und eine BBVA-Aktie plus 0,70 Euro in bar für je 5,3456 Sabadell-Stammaktien geboten.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

BBVA-Aktie gewinnt: Fusion von BBVA und Sabadell ausgebremst
BBVA-Aktie leichter: BBVA gibt nicht nach - Feindliche Übernahme von Sabadell bleibt Ziel
BBVA-Aktie legt deutlich zu: BBVA mit solider Ergebnisentwicklung

Bildquelle: istock/stocknshares,Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)mehr Nachrichten