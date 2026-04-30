BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
30.04.2026 15:01:00
BBVA-Aktie steigt: Deutliches Ertragswachstum stützt Quartalsergebnis
Die Erträge der Bank wuchsen um gut 14 Prozent auf 10,7 Milliarden Euro. Dabei legte der Zinsüberschuss um 18 Prozent auf mehr als 7,5 Milliarden Euro zu, und die Provisionseinnahmen stiegen um knapp 10 Prozent auf fast 2,3 Milliarden Euro. Beides half höhere Wertberichtigungen und Rückstellungen mehr als auszugleichen. Dabei profitierte die Bank beim Zinsergebnis trotz des rückläufigen Zinsniveaus von einem Kreditwachstum in der spanischen Heimat sowie im wichtigen Markt Mexiko, in dem der Zinsüberschuss deutlicher wuchs als in Spanien.
In Madrid zieht das BBVA-Papier am Donnerstag stellenweise 0,70 Prozent auf 18,71 Euro an. Zwar gab es an diesem Donnerstag mit einem Kursplus von rund einem halben Prozent einen abermaligen Stabilisierungsversuch, das Minus seit den Jahreszahlen summiert sich aber immer noch auf rund 15 Prozent. Allerdings hatten die Aktien zuvor auch einen starken Lauf hingelegt und ein Rekordhoch von 22,33 Euro erreicht. Zuletzt hatte dann noch der Iran-Krieg Sorgen um die Weltwirtschaft geweckt und die Aktienkurse von Banken allgemein belastet.
MADRID (dpa-AFX)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|30.04.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
