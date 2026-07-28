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28.07.2026 12:05:54

BBVA and FC Internazionale Milano join forces to create new experiences for customers and fans

BBVA and FC Internazionale Milano have announced a new partnership built on a shared vision: using innovation and technology to create experiences that strengthen the connection between people and the brands they trust. As part of the agreement, BBVA will become the Official Sleeve Partner of Inter’s Men's First Team, Inter Women, Inter U23, Inter U20 and Inter Legends. In addition, BBVA will serve as the Front Jersey Partner of the club’s youth academy teams, from U18 downwards, across both the men’s and women’s divisions, reflecting the two organizations’ shared commitment to younger generations and families.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
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Der heimische Aktienmarkt erlitt am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich zweigeteilt. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag mehrheitlich bergab.
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