BBVA Banco Frances stellte am 24.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 89,00 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BBVA Banco Frances 57,26 ARS je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BBVA Banco Frances im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 698,77 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 1 544,79 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at