BBVA Banco Frances informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

BBVA Banco Frances hat am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 88,00 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 135,23 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,94 Prozent auf 1 769,66 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1 427,79 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 408,01 ARS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 576,52 ARS je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 6 737,56 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 5 521,47 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at