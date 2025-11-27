BBVA Banco Frances mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BBVA Banco Frances hat am 25.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 57,00 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 162,68 ARS je Aktie erzielt worden.

BBVA Banco Frances hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1 551,77 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 60,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 968,76 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at