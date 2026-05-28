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28.05.2026 06:31:29
BBVA Banco Frances stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
BBVA Banco Frances hat am 26.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
BBVA Banco Frances hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 128,00 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 128,01 ARS je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat BBVA Banco Frances 1 769,93 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 50,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1 174,78 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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