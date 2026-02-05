BBVA Aktie

BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

05.02.2026 09:44:05

BBVA CIB Posts A Record 2025: €6,558 Million In Revenues

BBVA’s Corporate & Investment Banking (CIB) division recorded revenues of €6,558 million in 2025, up 29% from 2024 (at constant euros, not including the effect of hyperinflation accounting). All business units contributed to this growth, posting double-digit year-on-year increases that underscore the strength and diversification of the division: Global Markets (GM) +35%, Global Transaction Banking (GTB) +19%, and Investment Banking & Finance (IB&F) +33%. Loans activity also showed a very positive performance, increasing 28% compared to December 2024. This growth was driven by both GTB and IB&F, supported by notable project finance and corporate lending transactions in Spain, Europe, and the United States. Attributable profit reached €3,073 million, representing a 32% year-on-year increase. Overall, 2025 marked a continued path of rising profitability across businesses, with solid performance in all geographies and particularly in Rest of Business.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

mehr Analysen
06.02.26 BBVA Buy Deutsche Bank AG
06.02.26 BBVA Overweight Barclays Capital
06.02.26 BBVA Buy UBS AG
05.02.26 BBVA Buy UBS AG
05.02.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
Newssuche

Aktien in diesem Artikel

BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 20,46 3,00% BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

