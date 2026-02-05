BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|
05.02.2026 09:44:05
BBVA CIB Posts A Record 2025: €6,558 Million In Revenues
BBVA's Corporate & Investment Banking (CIB) division recorded revenues of €6,558 million in 2025, up 29% from 2024 (at constant euros, not including the effect of hyperinflation accounting). All business units contributed to this growth, posting double-digit year-on-year increases that underscore the strength and diversification of the division: Global Markets (GM) +35%, Global Transaction Banking (GTB) +19%, and Investment Banking & Finance (IB&F) +33%. Loans activity also showed a very positive performance, increasing 28% compared to December 2024. This growth was driven by both GTB and IB&F, supported by notable project finance and corporate lending transactions in Spain, Europe, and the United States. Attributable profit reached €3,073 million, representing a 32% year-on-year increase. Overall, 2025 marked a continued path of rising profitability across businesses, with solid performance in all geographies and particularly in Rest of Business.
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
05.02.26
|ROUNDUP: BBVA steigert Gewinn trotz Peso-Schwäche - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
05.02.26
|AKTIEN IM FOKUS: Bankenwerte driften auseinander - BBVA schwach, BNP im Plus (dpa-AFX)
|
04.02.26
|Ausblick: BBVA präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.02.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.01.26
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt BBVA auf 'Sector Perform' - Hebt Ziel auf 19,75 Euro (dpa-AFX)
|
27.01.26
|EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: BBVA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.01.26
|EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BBVA von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|06.02.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.04.25
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|13.12.24
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.24
|BBVA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
