BBVA erhöht Ziel ESG-Finanzierungen 2018-2025 auf 300 Mrd EUR

BARCELONA (Dow Jones)--BBVA hat ihr Ziel für nachhaltige Finanzierungen um 50 Prozent erhöht. Wie die spanische Bank mitteilte, sieht sie ein wachsendes Interesse an Produkten wie Anleihen und Darlehen, die an ökologische, soziale und Governance-Ziele (ESG) gebunden sind.

Die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA will zwischen 2018 und 2025 nun 300 Milliarden Euro für nachhaltige Finanzierungen mobilisieren, während ihr bisheriges Ziel bei 200 Milliarden Euro lag.

"Nachhaltigkeit ist eine Geschäftschance, denn der Investitionsbedarf ist enorm", sagte BBVA-Chef Carlos Torres Vila am Mittwoch auf der Jahrestagung des Institute for International Finance in Washington.

BBVA hat zwischen 2018 und Juni 2022 nach eigenen Angaben 112 Milliarden Euro nachhaltige Finanzierungen erreicht, wobei 77 Prozent davon auf Produkte entfielen, die mit Klimaschutzmaßnahmen verbunden sind.

October 13, 2022 04:49 ET (08:49 GMT)