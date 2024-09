BBVA gets green light from U.K’s Prudential Regulation Authority to take indirect control of Banco Sabadell’s British unit TSB

The U.K.’s Prudential Regulation Authority has given green light to BBVA to take indirect control of TSB Bank plc, Banco Sabadell’s banking subsidiary in the United Kingdom. The authorization is one of the conditions to which the purchase offer to Banco Sabadell shareholders is subject and a necessary step to complete it, since TSB would become part of BBVA. Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao