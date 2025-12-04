BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|
04.12.2025 08:36:58
BBVA honored by The Banker as ‘The Best Bank in Latin America’
The Banker, a magazine of the Financial Times Group, has once again recognized the BBVA Group as ‘The Best Bank in Latin America.’ On this occasion, the British publication, which presented the bank with the same award in 2023, emphasized its leadership in innovation and pioneering approach to sustainability. BBVA also received the award for the Best Bank in Argentina and Peru.In the image: Pablo Barriuso and Anselmo Andrade, from BBVA UK, receive the award for Best Bank in Latin America.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
