BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
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02.06.2026 02:00:00
BBVA Mexico Makes History in International Markets: Raises $1 Billion and Becomes the First Bank to Price a New Issue Inside the Sovereign
BBVA Mexico cemented its leadership in international markets yesterday with the successful placement of $1 billion in senior unsecured notes with a five-year maturity and a fixed rate of 5.4%.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
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Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
26.05.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.05.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.05.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
05.05.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.04.26
|BBVA-Aktie steigt: Deutliches Ertragswachstum stützt Quartalsergebnis (dpa-AFX)
|
30.04.26
|ROUNDUP: BBVA startet mit überraschend viel Gewinn ins Jahr - Aktie etwas erholt (dpa-AFX)
|
29.04.26
|Ausblick: BBVA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.04.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|18.05.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|15.05.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|18.05.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|15.05.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|15.05.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|19,58
|0,38%