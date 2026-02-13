|
13.02.2026 16:01:10
BBVA Mexico supports Grupo Bimbo in its recent 12 billion peso bond issuance
BBVA Mexico acted as Bookrunner in Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.'s recent long-term issuance of Certificados Bursátiles (local bonds) for a total amount of 12 billion pesos. The proceeds will be primarily allocated to debt repayment, as well as to general corporate purposes and operating expenses.
