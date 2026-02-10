BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|
10.02.2026 16:07:27
BBVA Mexico supports Nafin in the issuance of MXN 9.658 billion in Development Banking Bonds
BBVA Mexico acted as bookrunner in the successful issuance of Development Banking Bonds by Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin). The transaction achieved total demand of MXN 11.688 billion with a three-year maturity.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
