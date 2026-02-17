BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|
17.02.2026 08:15:24
BBVA Named Best Trade Finance Bank in Latin America by Global Finance
BBVA has been named 'Best Trade Finance Bank in Latin America' by Global Finance in its 2026 edition, marking the fourth consecutive year the international publication has recognized the bank’s leadership in trade finance across the region. In addition, Global Finance highlighted BBVA’s excellence in this business line in Peru, Argentina, and Uruguay. This award further consolidates BBVA’s position as a benchmark in international trade solutions and strengthens its value proposition at the regional level.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
10.02.26
|EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.02.26
|BBVA-Aktie dennoch leichter: Starke Jahreszahlen entsprechen den Erwartungen (dpa-AFX)
|
05.02.26
|ROUNDUP: BBVA steigert Gewinn trotz Peso-Schwäche - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
05.02.26
|AKTIEN IM FOKUS: Bankenwerte driften auseinander - BBVA schwach, BNP im Plus (dpa-AFX)
|
04.02.26
|Ausblick: BBVA präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.02.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.01.26
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt BBVA auf 'Sector Perform' - Hebt Ziel auf 19,75 Euro (dpa-AFX)
|
27.01.26
|EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|11.02.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|BBVA Buy
|UBS AG
|11.02.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|BBVA Buy
|UBS AG