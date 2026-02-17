BBVA Aktie

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

17.02.2026 08:15:24

BBVA Named Best Trade Finance Bank in Latin America by Global Finance

BBVA has been named 'Best Trade Finance Bank in Latin America' by Global Finance in its 2026 edition, marking the fourth consecutive year the international publication has recognized the bank’s leadership in trade finance across the region. In addition, Global Finance highlighted BBVA’s excellence in this business line in Peru, Argentina, and Uruguay. This award further consolidates BBVA’s position as a benchmark in international trade solutions and strengthens its value proposition at the regional level.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

11.02.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
10.02.26 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.02.26 BBVA Buy Deutsche Bank AG
06.02.26 BBVA Overweight Barclays Capital
06.02.26 BBVA Buy UBS AG