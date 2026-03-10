BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|
10.03.2026 15:18:31
BBVA Outlines Its Roadmap for Mexico Through 2029, Focused on Growth and Transformation
BBVA held an event for investors and analysts this Tuesday to provide further insight into the priorities of its 2025–2029 Strategic Plan. Following the presentation of its financial targets through 2028 in July, the bank is now offering more detail on the levers that will enable it to achieve them. In this session, BBVA focused on companies as a key growth segment and on Mexico, one of its main markets. BBVA’s country manager in Mexico, Eduardo Osuna, noted that the bank expects to consolidate its leadership and accelerate growth in the country through 2029. He also anticipated that technological transformation and artificial intelligence will be decisive in delivering a better customer experience.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
