BBVA passt Sabadell-Offerte nach gezahlter Zwischendividende an

DOW JONES--Die spanische Bank BBVA hat ihre Offerte für die kleinere Banco de Sabadell erneut angepasst, um die Zwischendividende zu berücksichtigen, die Sabadell inzwischen an ihre Aktionäre gezahlt hat. Das Angebot von einer BBVA-Aktie und 0,70 Euro in bar gelte nun für 5,5483 Sabadell-Stammaktien, teilte Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) mit.

Die Bank hatte das Angebot bereits Ende März angepasst, um die Schlussdividenden beider Unternehmen für 2024 zu berücksichtigen, und eine BBVA-Aktie plus 0,70 Euro in bar für je 5,3456 Sabadell-Stammaktien geboten.

