BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
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25.08.2026 23:55:32
BBVA places $2.3 billion in a three-tranche issuance with demand exceeding three times the amount issued
BBVA closed a $2.3 billion senior non-preferred (SNP) debt issuance on Tuesday, structured in three tranches: two three-year tranches — one $1 billion fixed-rate tranche and a $300 million floating-rate tranche — and a third $1 billion fixed-rate tranche with a five-year maturity.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
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Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
25.08.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.08.26
|EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.08.26
|EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.08.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
30.07.26
|ROUNDUP: Höhere Zinsen treiben Gewinn der BBVA nach oben - Aktie auf Rekordhoch (dpa-AFX)
|
30.07.26
|BBVA-Aktie fester: Große Personalrochade - Bank tauscht Finanzchef aus (Dow Jones)
|
30.07.26
|Höhere Zinsen treiben Gewinn der BBVA nach oben - Aktienrückkauf (dpa-AFX)
|
29.07.26
|Ausblick: BBVA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|20.08.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|18.08.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|18.08.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|10.08.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|24,76
|0,32%
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