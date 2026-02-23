|
23.02.2026 16:46:56
BBVA places $2.5 billion of a senior non-preferred debt issue, the largest in its history in dollars
BBVA launched a senior non-preferred debt issuance in US dollars on Monday, divided into three tranches: two three-year tranches (one with a fixed interest rate and the other with a variable rate) and a third 10-year tranche with a fixed interest rate. The placement agents were BBVA, BNP Paribas, Citi, RBC Capital Markets, Standard Chartered and Wells Fargo Bank.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
