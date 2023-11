BBVA places $750 million in its first issue of Tier 2 subordinated debt in US dollars

On Tuesday, BBVA launched its first Tier 2 subordinated debt issue in dollars, which it registered with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). The initial price is the U.S. Treasury interest rate +255 basis points. This marks BBVA’s second issue in dollars so far this year, following the placement of an AT1 issue in the same currency in September. Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao Zum vollständigen Artikel