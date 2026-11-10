BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
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10.11.2026 11:09:45
BBVA places €1,000 million in a AT1 bond with demand seven times the issue size
BBVA placed €1,000 million in a contingent convertible bond (AT1) on Tuesday, with demand reaching as high as €8,250 million. The bond is perpetual but has a call window in October 2034. The coupon was set at 6.5%, significantly below the initial price guidance of 7.125%. The coupon is fixed, although if the bond is not redeemed on the specified date, it will become floating, linked to the five-year mid-swap rate plus a spread to be determined. The joint bookrunners were Barclays, BBVA, Bank of America, Citi, Deutsche Bank and Natixis.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
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