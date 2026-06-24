BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|
24.06.2026 12:43:36
BBVA Places €1.25 Billion in a Green Senior Non-preferred Issuance Backed by Strong Demand
BBVA has launched a green senior non-preferred issuance in euros maturing on June 30, 2031. Through this transaction, BBVA continues to use the capital markets to channel funding aligned with its sustainable financing framework.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!