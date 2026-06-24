BBVA Aktie

BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.06.2026 12:43:36

BBVA Places €1.25 Billion in a Green Senior Non-preferred Issuance Backed by Strong Demand

BBVA has launched a green senior non-preferred issuance in euros maturing on June 30, 2031. Through this transaction, BBVA continues to use the capital markets to channel funding aligned with its sustainable financing framework.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

mehr Nachrichten