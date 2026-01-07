BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|
07.01.2026 12:28:56
BBVA places €2 billion as a dual-tranche senior non-preferred debt issue, more than three times oversubscribed
On Wednesday, BBVA tapped the market with a two-tranche senior non-preferred debt issue. The first tranche has a three-year maturity, due in 2029, and an initial price of three-month Euribor plus 85 basis points. The second tranche has a 10-year maturity, due in 2036, with an initial price of mid-swap plus 125 basis points.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
Aktien in diesem Artikel
|Banco Bilbao (BBVA) S.A. (Spons. ADRs)
|20,00
|0,00%
|Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR Cert Deposito Arg Repr 1 ADR
|35 340,00
|-2,86%
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|19,97
|-1,29%