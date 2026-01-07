BBVA Aktie

BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

07.01.2026 12:28:56

BBVA places €2 billion as a dual-tranche senior non-preferred debt issue, more than three times oversubscribed

On Wednesday, BBVA tapped the market with a two-tranche senior non-preferred debt issue. The first tranche has a three-year maturity, due in 2029, and an initial price of three-month Euribor plus 85 basis points. The second tranche has a 10-year maturity, due in 2036, with an initial price of mid-swap plus 125 basis points.
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

05.12.25 BBVA Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.12.25 BBVA Buy Deutsche Bank AG
18.11.25 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.25 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

Banco Bilbao (BBVA) S.A. (Spons. ADRs) 20,00 0,00% Banco Bilbao (BBVA) S.A. (Spons. ADRs)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR Cert Deposito Arg Repr 1 ADR 35 340,00 -2,86% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR Cert Deposito Arg Repr 1 ADR
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 19,97 -1,29% BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

