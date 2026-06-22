BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|
22.06.2026 12:50:34
BBVA Shareholder and Investor Relations Team Wins Two of the Industry’s Top Distinctions at the IR Awards
BBVA’s Investor Relations team has been recognized at the prestigious IR Impact Awards, held last week in London, winning in the categories of Best Retail IR Strategy and Best Sell-Side Management.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
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Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|18.05.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|15.05.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|18.05.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|15.05.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|15.05.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|21,56
|-0,46%