BBVA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BBVA stellte am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,410 EUR je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 56,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22,52 Milliarden EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,87 Milliarden EUR.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,433 EUR geschätzt. Der Umsatz war auf 9,60 Milliarden EUR geschätzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,68 EUR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 55,28 Prozent auf 37,15 Milliarden EUR. Im Vorjahr hatte BBVA 83,08 Milliarden EUR umgesetzt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,80 EUR ausgegangen, während der Umsatz auf 36,70 Milliarden EUR prognostiziert worden war.

