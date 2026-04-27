BBVA Aktie

BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

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27.04.2026 19:51:06

BBVA supported Bladex in the execution of its 17th debt issuance in the local market for MXN 4.265 billion

BBVA supported Bladex in its latest local market debt issuance. Since 2012, the bank has placed more than MXN 49 billion across 17 long-term issuances in Mexico, thereby consolidating its position as a recognised and repeat issuer in the market.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
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