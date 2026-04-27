BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
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27.04.2026 19:51:06
BBVA supported Bladex in the execution of its 17th debt issuance in the local market for MXN 4.265 billion
BBVA supported Bladex in its latest local market debt issuance. Since 2012, the bank has placed more than MXN 49 billion across 17 long-term issuances in Mexico, thereby consolidating its position as a recognised and repeat issuer in the market.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
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Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
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21.04.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BBVA von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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31.03.26
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17.03.26
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10.03.26
|Raiffeisen will BBVA rumänische Tochter abkaufen - Agentur (Dow Jones)