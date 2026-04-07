BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
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07.04.2026 09:00:43
BBVA to pay €0.60 per share in cash this Friday, the second payment of a record 2025 dividend
BBVA is to pay a final dividend this Friday, April 10, of €0.60 gross per share in cash. In addition to a gross payment of €0.32 per share last November, BBVA will distribute a record of €5.2 billion in ordinary dividends corresponding to the 2025 earnings, equivalent to 50 percent of the profit for the year.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
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