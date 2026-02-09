BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|
09.02.2026 20:50:25
BBVA to Propose Jordi Montalbo As Independent Board Member
BBVA’s Board of Directors is to propose to the Annual General Meeting the appointment of Jordi Montalbo Todolí as an independent board member. His academic background and professional credentials bring extensive knowledge of the financial sector, together with solid expertise in risk management and auditing.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
05.02.26
|BBVA-Aktie dennoch leichter: Starke Jahreszahlen entsprechen den Erwartungen (dpa-AFX)
|
05.02.26
|ROUNDUP: BBVA steigert Gewinn trotz Peso-Schwäche - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
05.02.26
|AKTIEN IM FOKUS: Bankenwerte driften auseinander - BBVA schwach, BNP im Plus (dpa-AFX)
|
04.02.26
|Ausblick: BBVA präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.02.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.01.26
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt BBVA auf 'Sector Perform' - Hebt Ziel auf 19,75 Euro (dpa-AFX)
|
27.01.26
|EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: BBVA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)