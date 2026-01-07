|
07.01.2026 06:31:28
BBX Capital A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
BBX Capital A präsentierte in der am 05.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BBX Capital A ein EPS von -0,740 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,84 Prozent auf 71,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte BBX Capital A 75,2 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!