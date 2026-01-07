BBX Capital A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

BBX Capital A präsentierte in der am 05.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BBX Capital A ein EPS von -0,740 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,84 Prozent auf 71,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte BBX Capital A 75,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at