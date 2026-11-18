BBX Capital A präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,40 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 27,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 75,9 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 54,9 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at