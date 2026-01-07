|
BBX Capital B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
BBX Capital B hat am 05.01.2026 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BBX Capital B -0,740 USD je Aktie generiert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 75,2 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 71,6 Millionen USD.
