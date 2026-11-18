BBX Capital B lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

BBX Capital B vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,40 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 27,60 Prozent auf 54,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 75,9 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at