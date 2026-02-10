|
BC Power Controls: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
BC Power Controls präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,12 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BC Power Controls 0,050 INR je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 131,67 Prozent auf 457,3 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 197,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.
