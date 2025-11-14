BC Power Controls präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BC Power Controls ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BC Power Controls die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 325,6 Millionen INR – eine Minderung von 10,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 364,3 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at