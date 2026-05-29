BC Power Controls: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

BC Power Controls hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,20 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,050 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

BC Power Controls hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,6 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 88,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 196,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,110 INR. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,110 INR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 974,52 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 961,97 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at