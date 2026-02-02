BCB Bancorp hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

BCB Bancorp hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,73 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

BCB Bancorp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29,4 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 38,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,840 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,990 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat BCB Bancorp im vergangenen Geschäftsjahr 166,44 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BCB Bancorp 196,95 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at