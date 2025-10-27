BCB Bancorp Aktie

BCB Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0ESUL / ISIN: US0552981039

27.10.2025 15:29:30

BCB Bancorp Inc. Announces Retreat In Q3 Income

(RTTNews) - BCB Bancorp Inc. (BCBP) reported a profit for third quarter that Dropped, from the same period last year

The company's earnings totaled $4.26 million, or $0.22 per share. This compares with $6.66 million, or $0.36 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 2.9% to $23.71 million from $23.04 million last year.

BCB Bancorp Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $4.26 Mln. vs. $6.66 Mln. last year. -EPS: $0.22 vs. $0.36 last year. -Revenue: $23.71 Mln vs. $23.04 Mln last year.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

BCB Bancorp Inc 8,62 4,93% BCB Bancorp Inc

