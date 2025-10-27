BCB Bancorp Aktie
WKN DE: A0ESUL / ISIN: US0552981039
|
27.10.2025 15:29:30
BCB Bancorp Inc. Announces Retreat In Q3 Income
(RTTNews) - BCB Bancorp Inc. (BCBP) reported a profit for third quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings totaled $4.26 million, or $0.22 per share. This compares with $6.66 million, or $0.36 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.9% to $23.71 million from $23.04 million last year.
BCB Bancorp Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.26 Mln. vs. $6.66 Mln. last year. -EPS: $0.22 vs. $0.36 last year. -Revenue: $23.71 Mln vs. $23.04 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BCB Bancorp Incmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu BCB Bancorp Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BCB Bancorp Inc
|8,62
|4,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung im Handelsstreit: ATX in Grün -- DAX fester -- US-Börsen knacken neue Rekorde -- Märkte in Fernost letztlich höher - Nikkei erstmals über 50.000-Punkte-Marke
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt zeigt sich ein kleines Plus am Montag. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Wochenauftakt klar nach oben.