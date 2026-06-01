BCB Bancorp Aktie

BCB Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0ESUL / ISIN: US0552981039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.06.2026 14:40:49

BCB Bancorp Names Former CEO Of Sterling Bank Thomas OBrien As Chief Executive

(RTTNews) - BCB Bancorp, Inc. (BCBP), the holding company for BCB Community Bank, Monday announced that it has appointed former CEO of Sterling Bank & Trust, Thomas OBrien, as its Chief Executive Officer, effective June 1.

OBrien takes over from interim Chief Executive Ryan Blake who stepped in after the previous CEO resigned from the company in May.

"Thomas OBrien has previously been CEO of six different banking companies over the course of a 48-year career, most recently serving as CEO of Sterling Bank & Trust. This marks a return to New Jersey banking for Mr. OBrien, as he previously served as President and CEO of Sun Bancorp, Inc. and Sun National Bank from April 2014 to February 2018.", the banking company said in a statement.

In pre-market activity, BCBP shares were trading at $10.54, up 0.96% on the Nasdaq.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BCB Bancorp Inc

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu BCB Bancorp Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BCB Bancorp Inc 11,39 9,10% BCB Bancorp Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:44 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
20:34 Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
20:08 Zurich Insurance: Diese US-Titel standen im ersten Quartal im Portfolio
19:33 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
31.05.26 KW 22: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen