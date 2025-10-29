BCB Bancorp: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

BCB Bancorp lud am 27.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 USD, nach 0,360 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,52 Prozent auf 45,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 51,8 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at