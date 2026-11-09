09.11.2026 06:31:29

BCC Fuba India legte Quartalsergebnis vor

BCC Fuba India präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,95 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,830 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 295,8 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BCC Fuba India 170,1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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