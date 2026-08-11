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11.08.2026 06:31:29
BCC Fuba India präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
BCC Fuba India hat am 08.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,99 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BCC Fuba India ein EPS von 0,750 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 252,7 Millionen INR gegenüber 155,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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