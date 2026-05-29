BCC Fuba India: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

BCC Fuba India ließ sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BCC Fuba India die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,87 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,520 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 228,5 Millionen INR – ein Plus von 79,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BCC Fuba India 127,2 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,12 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,11 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 726,54 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 54,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 470,69 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at