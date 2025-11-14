BCC Fuba India veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

BCC Fuba India hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BCC Fuba India ein EPS von 0,600 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 170,1 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BCC Fuba India 113,1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at