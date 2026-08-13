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13.08.2026 06:31:29
BCC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
BCC veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 11,73 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -7,110 JPY erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat BCC mit einem Umsatz von insgesamt 464,3 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 355,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 30,46 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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