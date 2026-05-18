BCC präsentierte Quartalsergebnisse

BCC hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 8,36 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,850 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 485,0 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BCC einen Umsatz von 369,1 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at