BCE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
BCE hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,64 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,510 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BCE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,40 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 6,42 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 6,79 CAD beziffert, während im Vorjahr 0,180 CAD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24,47 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 24,41 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
