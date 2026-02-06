06.02.2026 06:31:28

BCE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

BCE hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,64 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,510 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BCE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,40 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 6,42 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 6,79 CAD beziffert, während im Vorjahr 0,180 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24,47 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 24,41 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
